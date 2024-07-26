Глава ЦБ рассказала, как сохранить и приумножить деньги на фоне инфляции

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что приумножить деньги в условиях инфляции можно благодаря депозитным ставкам. Они, по словам председателя ЦБ, в настоящее время являются очень привлекательными для сбережений, позволяя не только защитить их от влияния инфляции, но и получить прибыль, передает РИА Новости.

Сейчас в целом депозитные ставки очень привлекательны для сбережений. Они позволяют не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать, — сказала глава ЦБ.



Набиуллина также подчеркнула, что решение о том, следует ли сберегать деньги, зависит от индивидуальной жизненной ситуации каждого человека.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России по-прежнему остается в состоянии значительного перегрева Она также подчеркнула, что все триггеры для повышения ключевой ставки реализовались.

Центробанк ранее поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта. Согласно сообщению на сайте регулятора, она была повышена с 16% до 18%. Там уточнили, что инфляция в стране ускорилась и существенно превысила апрельский прогноз. Сегодня рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг.