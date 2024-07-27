Каждая третья многодетная семья в России малоимущая

Доля малоимущих среди многодетных семей с 2015 года сократилась практически в два раза - с 54,3% до 30,5% в 2022 году. Об этом сообщается в бюллетене Росстата, который изучил ТАСС.

Это наиболее актуальные данные по показателю среди многодетных семей, так как данные за 2023 год будут опубликованы в июле 2025 года. По итогам 2022 года общий уровень бедности в РФ составлял 9%, в 2023 году показатель снизился до 8,5%. Из нового майского указа президента РФ Владимира Путина следует, что уровень бедности многодетных семей должен опуститься до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году.

По данным Росстата, доля малоимущего населения в общей численности населения соответствующей группы (многодетные семьи) на 2022 год составила 30,5%. С 2015 доля уменьшилась практически в два раза, тогда показатель составлял 54,3%. В 2016 году - 51,1%, в 2017 году - 51,5%, в 2018 году - 48,7%, в 2019 году - 47,3%, в 2020 году - 37,9%, в 2021 году - 38,7%.

Доля малоимущих многодетных семей в общей численности малоимущего населения в 2022 году составила 33,9%, тогда как в 2017 году показатель составлял 30%, в 2018 году - 33,7%, в 2019 году - 35,7%, в 2020 году - 36,1%, в 2021 году - 38,3%.

Семьи с детьми до 18 лет

Из таблиц Росстата следует, что большую часть от общего числа малоимущих в РФ в 2022 году составляли семьи с детьми до 18 лет - 87,9%. В 2017 году показатель составлял 89,5%. Уровень бедности среди семей с детьми до 18 лет (доля в общей численности населения соответствующей группы) в 2022 году снизился до 14,2% (в 2017 году - 21,9%).

Уровень бедности среди детей в возрасте до 18 лет, проживающих в малоимущих домохозяйствах, сократился в 2022 году до 16,5%, тогда как в 2017 году он составлял 26%.

До 2021 года показатели бедности измерялись по доле населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, после этого - ниже границы бедности. Президент России Владимир Путин в январе 2024 года подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. Многодетной в России признается семья, имеющая трех и более детей. До принятия указа в РФ не было единого подхода к определению статуса многодетной семьи.