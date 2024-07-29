Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году

Расходы на сборы ребенка в школу могут варьироваться в зависимости от региона, типа школы, предпочтений семьи и, конечно, возраста ребенка. «Парламентская газета» выяснила основные моменты, связанные с подготовкой к новому учебному году.

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Встречают по одежке

В российских школах отсутствует единый стандарт формы, однако большинство учебных заведений рекомендуют ученикам придерживаться определенного стиля или цветовой гаммы в одежде. Один из распространенных — светлый верх и темный низ, при этом следуя официально-деловому стилю, избегая коротких юбок и обтягивающих джинсов.

Чтобы собрать удобный и аккуратный школьный гардероб, рекомендуется выбирать вещи, которые легко сочетать между собой, позволяя ученику создавать разные образы каждый день, не тратя много средств на поддержание аккуратного внешнего вида. Согласно данным Росстата за 2023 год, стоимость школьной формы для девочек составляет около 8,7 тысячи рублей, а для мальчиков — около 6,9 тысячи рублей.

В популярных онлайн-магазинах и торговых сетях бюджетный вариант юбки для девочки обойдется в 700 рублей, а блузка — в 600 рублей, обувь — 1,4 тысячи рублей, кардиган — 900, рюкзак — 800 рублей. Поскольку юным школьницам нужна хотя бы одна дополнительная блузка и юбка, на это нужно заложить еще около 1,3 тысячи рублей. В итоге полный комплект школьной одежды для девочки обойдется в 5,7 тысячи рублей.

Для мальчиков комплект одежды включает две пары самых недорогих брюк по 900 рублей, две рубашки по 600 рублей, кардиган — 800 рублей, галстук — 260 рублей, рюкзак — 800 рублей, обувь — 1,4 тысячи рублей и ремень 400. В результате мальчика можно одеть в школу за 6,6 тысячи рублей.

Не стоит забывать о спорте. Самая простая футболка как для мальчиков, так и для девочек стоит 200 рублей, шорты — 350 рублей. Три пары носков обойдутся в 150 рублей, кроссовки — 800 рублей, а спортивный костюм — 1300 рублей. В общей сложности форма для физкультуры будет стоить родителям 2,8 тысячи рублей.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в разговоре с «Парламентской газетой» уточнила, что в первую очередь нужно смотреть вовсе не на стоимость, а на качество и материалы одежды.

«Ведь ребенку в этой одежде ходить практически целый день. Поэтому лучше, конечно, отказываться от синтетики в пользу хлопка. Не покупать слишком обтягивающую одежду и учитывать мнение самих детей», — сказала депутат.



Первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая подтвердила «Парламентской газете», что нельзя для школьника покупать что угодно, это может сказаться на его здоровье. Если в синтетике проводить долгие часы, то температура тела может повыситься на целый градус.

«Школьная форма — это не просто повседневные вещи, это одежда, в которой ребенок ходит практически по 10 часов в день, поэтому критериев у нее много. Она должна быть комфортной, «дышащей», удобной, немаркой, немнущейся», — сказала Татьяна Буцкая.



Рюкзак как он есть

Некоторые родители воспринимают одежду как расходник, так как ребенок часто ее рвет, пачкает или вовсе «растет как на дрожжах». Но вот выбор рюкзака, портфеля или ранца — задача, требующая внимания к нескольким важным аспектам.

Важны размер и вместимость, чтобы туда засунуть все учебники, тетради и канцелярские принадлежности. Обычно объем школьной сумки составляет от 20 до 30 литров для начальной и средней школы. Важно, чтобы она подходила по росту ребенка и не мешала движениям.

Стоит обратить внимание на сумки с анатомической спинкой, которая поддерживает правильное положение позвоночника. С учетом ширины и мягкости лямок, они не должны быть слишком короткими или длинными, а также должны регулироваться.

Хорошо, если рюкзак изготовлен из водоотталкивающего материала, чтобы защитить содержимое от дождя. Наличие карманов для бутылок, отделений для планшета или телефона может быть полезным. Сумки с отражающими элементами помогут сделать ребенка заметным в темное время суток.

Цены на школьные рюкзаки варьируются в зависимости от бренда, материала и дизайна. В среднем хороший рюкзак для школьника может стоить от полутора до пяти тысяч рублей. Более дорогие варианты с хорошими анатомическими и функциональными свойствами могут стоить и больше.

Согласно витрине средних потребительских цен на товары и услуги, ранец или рюкзак для школьника обойдется в 1,8 тысячи рублей.

Карандаш тупится от работы

Выбор канцелярских товаров для школьника зависит от возраста ребенка, класса и специфики учебной программы. Но, несмотря на это, список принадлежностей может быть довольно обширным и включать в себя: ручки (синие, черные), карандаши (простые и цветные), ластики, линейки, циркули, транспортиры, тетради (в клетку, в линейку, для записей), обложки для тетрадей, папки для бумаг, альбомы для рисования, фломастеры, маркеры, ножницы, клей, скотч, книги (учебники и дополнительная литература).

Средняя стоимость школьных принадлежностей может составлять от двух до пяти тысяч рублей в зависимости от количества и качества.

Итого, чтобы подготовить девочку к учебному году, в среднем потребуется 13,3 тысячи рублей, а мальчика — 14,2 тысячи рублей.