Экономист Ордов: После повышения ставки ЦБ вклады станут высокодоходными

После повышения ключевой ставки Центробанком (ЦБ) до 18 процентов банковские вклады станут более высокодоходными. Об этом сообщил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

— Если раньше банки неохотно увеличивали сроки по срочным депозитам, оставляя максимум полгода, сейчас мы видим риторику о том, что ужесточение денежно-кредитной политики с нами надолго, — рассказал Ордов.



Он отметил, что банки будут склонны не только к тому, чтобы повысить ставку, но и к тому, чтобы привлекать эти средства на срок не менее полугода, передает Lenta.ru.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не исключает еще одного поднятия ключевой ставки ЦБ РФ, если процесс дезинфляции остановится. По ее словам, регулятор готов удерживать ставку в течение долгого времени для возвращения инфляции к целевым четырем процентам.

Центробанк России пересмотрел прогноз по инфляции в 2024 году по динамике ВПП и повысил его с 4,3–4,8 процентов до 6,5–7 процентов. ЦБ также спрогнозировал увеличение цен в 2025 году с 4 процентов до 4–4,5 процента.