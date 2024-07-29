Определены самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

В оставшийся период 2024 года самыми выгодными месяцами для отпуска станут август и октябрь, рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Размер отпускных зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем их больше — тем выше сумма. Кроме того, увеличить размер отпускных можно, включив в период отдыха выходные дни.

«Так, в августе нас ждут 22 рабочих дня, в сентябре — 21, в октябре — 23, в ноябре и в декабре — по 21. Таким образом, самые выгодные месяцы для отпуска в оставшийся период 2024 года — октябрь и август», — рассказала Нечаева РИА Новости.



Еще один совет от эксперта — планировать отпуск так, чтобы он начинался после получения премии.