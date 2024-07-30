НБКИ: выдача автокредитов в первом полугодии достигла рекордных 799,8 тысячи

Россияне в первом полугодии оформили 799,8 тыс. автокредитов, что почти вдвое превышает значение за аналогичный период прошлого года. Показатель является рекордным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Для сравнения: за январь — июнь 2023-го выдача кредитов на машины в России составила 406 тыс. Объем выданных автокредитов по итогам первых шести месяцев достиг 1,14 трлн рублей против 532,6 млрд рублей годом ранее. "Существенные темпы роста объемов выданных автокредитов в первом полугодии ... объясняются, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в начале 2023 года", — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Еще одна причина роста выдачи — ожидание повышения ставок. На этом фоне россияне в последние месяцы стали активнее брать авто в кредит, добавил эксперт. До этого россиянам дали совет, как быстро погасить кредит. Один из способов — рефинансирование.

© Алексей Сухоруков/РИА «Новости»