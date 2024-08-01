Долги бизнесмена Полонского в России составляют более 245 млн рублей

Бизнесмен Сергей Полонский задолжал свыше 245 млн рублей - это неуплаченные налоги, сборы, пени и взыскания имущественного характера. Это следует из банка данных исполнительных производств.

Согласном документам, общая сумма непогашенной задолженности составляет 245 114 188 рублей 5 копеек.

В отношении Полонского возбуждено 14 исполнительных производств, из них 2 - в 2019 году, по 1 в 2020 и 2021 году, 6 - в 2022 году и 4 - в текущем году. Сумма задолженности по взысканиям налогов и сборов, включая пени, составляет более 131 тыс., взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических - свыше 239 млн рублей, исполнительные сборы - почти 171 тыс. рублей и задолженности по исполнительным документам - почти 5,6 млн рублей.

Полонский в июле 2017 года был приговорен судом к 5 годам лишения свободы по делу о мошенничестве при строительстве комплекса "Кутузовская миля", но был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности по делу. В ноябре 2017 он объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ в 2018 году, но не прошел даже начальную стадию кампании. В декабре прошлого года Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края обязал Полонского выплатить 20 млн рублей в пользу предпринимателя Олега Дерипаски по его иску о защите чести и достоинства.