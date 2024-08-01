В Совфеде предложили лишить иностранцев льготных налоговых режимов

Иностранцев предлагают лишить льготных налоговых режимов
Индивидуальных предпринимателей-иностранцев предлагают лишить права на применение упрощенной системы налогообложения (УСН) и патентной системы налогообложения (ПСН).
Соответствующий закон разработал глава Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, передает ТАСС.
«Законопроектом предлагается отменить право на применение льготных налоговых режимов — упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями, которые являются иностранными гражданами и лицами без гражданства», — указывается в пояснительной записке.
Сейчас российское законодательство позволяет иностранцам и лицам без гражданства регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и вести соответствующую деятельность.
Кутепов также направил письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко с предложением иностранцам применять специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход. По мнению сенатора, это позволит обеспечить баланс интересов предпринимателей-россиян.
Как писала «Парламентская газета», Минюст разработал законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за регистрацию физлиц в качестве ИП через подставных лиц.