Инвестор назвал способы защитить свои сбережения

От привычки хранить наличные деньги «в тумбочке» надо избавляться, так как она устарела, поделился с «Вечерней Москвой» квалифицированный инвестор, эксперт по инвестициям на фондовом рынке и рынке криптовалют Дмитрий Кокорев. По его словам, таким образом средства постоянно обесцениваются из-за инфляции.

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Он добавил, что лучший способ спасти деньги от обесценивания — банковский вклад.

Если вы начинающий инвестор и ничего не понимаете в финансовом рынке, то на текущий момент можно воспользоваться услугами банков по открытию вкладов. По вкладам можно получить высокую доходность — от 18 до 20% годовых, — отметил специалист.



Он подчеркнул также надежность такого способа инвестирования, как облигации федерального займа. Другие инструменты тоже будут рабочими, если человек разбирается в том, как они функционируют.

Если у инвестора есть соответствующие теоретические и практические знания и навыки, то любой финансовый инструмент может служить не только для сохранения, но и для приумножения капитала, — объяснил Кокорев.



Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников ранее предупредил: инвестирование в золото опасно тем, что можно потерять деньги. По его словам, нужны специальные знания, чтобы вкладывать средства в этот металл.