В России хотят ввести регулирование цен на авиабилеты

Комитет Совета Федерации Российской Федерации по экономической политике рекомендовал правительству РФ сделать процедуру формирования тарифов на авиабилеты более прозрачной. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

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В публикации отмечается, что подготовленные предложения в правительство по исправлению негативных моментов в секторе авиаперевозок были приняты в рамках совещания СФ в середине июля. Письмо с рекомендациями также было направлено вице-премьеру Виталию Савельеву.

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В нем отмечается, что ФАС и Росстат в 2024 году ежемесячно фиксировали рост цен на авиабилеты от 9 до 22%. Часть из них — с ранним сроком приобретения — продается ниже себестоимости, в то время как билеты непосредственно перед вылетом — выше себестоимости.

В письме также подчеркивается, что недовольство граждан вызывает также игнорирование авиакомпаниями норм о предоставлении 50% скидки на перевозку детей от 2 до 12 лет. Также возмущение россиян вызывает аннулирование полностью оплаченного билета из нескольких полетных сегментов при пропуске одного из них.

До этого министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил, что россиянам не стоит ожидать сильного подорожания авиабилетов.

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