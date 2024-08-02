В ВТБ спрогнозировали, сколько продержатся высокие ставки по вкладам

Ставки по сберегательным продуктам останутся высокими до конца 2024 года, прогнозирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Его цитирует РБК.

«Экстраставки связаны с высоким значением главного индикатора денежного рынка. На протяжении восьми месяцев подряд — с декабря 2023 года по июль 2024 года — ключевая ставка зафиксировалась на уровне 16%, а сейчас дошла до отметки 18%», — пояснил эксперт.



В ВТБ ожидают, что Центробанк будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики как минимум значительную часть первого квартала следующего года. Это означает, что у потребителей есть возможность зафиксировать выгодные условия по вкладам и накопительным счетам на достаточно длительный срок, подчеркнул Горшков.

На июльском заседании Банк России впервые за семь месяцев повысил ключевую ставку. Она выросла с 16% до 18% годовых.