Россиян с низкими доходами предложили освободить от налогов. Законопроект о налоговом вычете от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при заработке менее 30 тысяч рублей в месяц внесет в Госдуму группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, пишет ТАСС.

Документ устанавливает новый вид налогового вычета для тех людей, чей совокупный годовой доход не превышает 360 тысяч рублей, а ежемесячный — 30 тысяч рублей. Такие россияне смогут вернуть до 46 800 рублей налоговых поступлений, говорится в пояснительной записке к закону. Авторы инициативы предполагают, что получить такой вычет можно будет как при подаче декларации, так и направив электронное заявление через личный кабинет налогоплательщика.

Кроме того, парламентарии предложили повысить пороговое значение дохода, при котором граждане могут получать стандартный налоговый вычет на несовершеннолетних детей, с 350 до 500 тысяч рублей. По словам Леонида Слуцкого, главная цель властей — победить бедность не в отчетах, а честно.

«Мы считаем, что людей с доходом ниже 30 тысяч рублей нужно от налогового бремени освободить», — подчеркнул он.



Президент России Владимир Путин 12 июля подписал закон о введении в стране прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22 процентов в зависимости от ежегодных доходов граждан. Мера вступит в силу с 2025 года.