Сотрудникам ВС РФ увеличат зарплату с 1 октября

Министерство обороны разработало проект приказа о повышении окладов для всех должностей гражданского персонала Вооруженных сил на 5,1 процента, начиная с 1 октября. Об этом, ссылаясь на оригинальный документ, пишет «Парламентская газета».

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«Гражданский персонал Минобороны составляет около 40 процентов от общего числа военнослужащих. В эту категорию входят такие специалисты, как повара, водители, психологи, медицинские работники и представители других профессий», – отмечает издание.



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Также с 1 октября размер военной пенсии увеличится на 4,5 процента. Это повышение коснется не только военных, но и ветеранов органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, служб по борьбе с наркотиками, уголовно-исполнительной системы, Росгвардии и органов принудительного исполнения.

Ранее, Владимир Путин подписал указ о выплате 400 тысяч рублей гражданам, которые заключат контракт на участие в специальной военной операции в период с августа по декабрь 2024 года.