ЦБ определился c требованиями по договорам долгосрочных сбережений

Центральный банк России планирует обязать банки предоставлять клиентам ключевой информационный документ (КИД) при оформлении долгосрочных сбережений. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Новое требование коснется банков, выступающих в качестве агентов негосударственных пенсионных фондов. КИД будет содержать информацию об условиях и рисках заключения договора долгосрочных сбережений.

В документе будут указаны возможности перевода имеющихся пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений, а также информация о государственной поддержке взносов. Кроме того, КИД будет содержать данные о порядке и условиях выплаты выкупной суммы по договору.

«Банк обязан предупреждать потребителя, что договор долгосрочных сбережений не является банковским вкладом», — говориться в проекте постановления ЦБ РФ.



Согласно проекту, банк должен ознакомить клиента с КИД и получить его подпись, подтверждающую ознакомление, до предоставления других документов по договору. Предполагается, что новое указание вступит в силу 1 апреля 2025 года.

До этого сообщалось, что со следующего года россияне смогут возвращать до 88 тыс. рублей со взносов по ПДС.