Семьи с детьми получат новые доплаты к 1 сентября

В России внедрят новые доплаты, которые в дальнейшем станут ежегодными. Они полагаются семьям с детьми, однако суммы и условия перечисления денег зависят от региона, пишет Life.

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В Европейской юридической службе напомнили, что в столице ежегодная компенсационная выплата ко Дню знаний устанавливается независимо от среднедушевого дохода семьи. Денежные средства получают семьи, имеющие 10 и более детей, если хотя бы один ребёнок не достиг возраста 18 лет. Сейчас сумма выплаты – 39 767 рублей. Кроме того, в стране предусмотрена компенсационная выплата на покупку комплекта детской одежды для посещения занятий. Под эту меру подпадают школьники из многодетных семей и родители, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом. Сумма выплаты составляет 13 257 рублей.

Также эксперты напоминают о том, что по 10 000 рублей выплатят в Томской области. Помощь полагается школьникам из многодетных семей с низким доходом. Денежные средства перечислят на детей из семей, чей доход на человека не превышает полутора прожиточных минимумов.

«В Калужской области деньги на школьную форму и спортивную одежду получат многодетные семьи. В этом году выплата составит 5000 рублей. Деньги переведут всем многодетным семьям вне зависимости от дохода. В Псковской области выплата к 1 сентября составит 3000 рублей», - подчеркнули в Европейской юридической службе.



Также в стране проводят различные акции, помогающие многодетным и малообеспеченным семьям собрать детей в школу, говорится в публикации.

Ранее член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина заявила, что максимальный размер пособия по беременности в следующем году вырастет до 794,4 тыс. рублей, а по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 68,9 тыс. рублей.