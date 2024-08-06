Можно ли в 2024 году оформить бумажную трудовую книжку

С 2021 года при приеме на работу специалистам по кадрам необходимо заполнять только электронные трудовые книжки. В некоторых случаях вести бумажные трудовые все же нужно, пишет портал Banki.ru.

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До 31 декабря 2020 года уже трудоустроенным работникам необходимо были выбрать вариант ведения трудовой книжки. Они должны были подать работодателю письменное заявление в свободной форме. Если сотрудник выбирал электронный вариант и отказывался от бумажной трудовой, ему выдавали документ на руки под подпись, говорится в статье.

«Если ранее вам вели бумажную трудовую книжку и вы не написали заявление о переходе на электронный вариант, вы и дальше можете подавать при трудоустройстве бумажный документ», - пишут авторы.

При потере трудовой книжки получить бумажный дубликат не удастся. Также оформить бумажную трудовую книжку нельзя в том случае, если трудоустройство совершается впервые, подчеркивает портал.

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