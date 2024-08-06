Можно ли в 2024 году оформить бумажную трудовую книжку
С 2021 года при приеме на работу специалистам по кадрам необходимо заполнять только электронные трудовые книжки. В некоторых случаях вести бумажные трудовые все же нужно, пишет портал Banki.ru.
До 31 декабря 2020 года уже трудоустроенным работникам необходимо были выбрать вариант ведения трудовой книжки. Они должны были подать работодателю письменное заявление в свободной форме. Если сотрудник выбирал электронный вариант и отказывался от бумажной трудовой, ему выдавали документ на руки под подпись, говорится в статье.
«Если ранее вам вели бумажную трудовую книжку и вы не написали заявление о переходе на электронный вариант, вы и дальше можете подавать при трудоустройстве бумажный документ», - пишут авторы.
При потере трудовой книжки получить бумажный дубликат не удастся. Также оформить бумажную трудовую книжку нельзя в том случае, если трудоустройство совершается впервые, подчеркивает портал.
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