Финансист объяснил рост числа вкладчиков в российских банках

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Количество вкладчиков в российских банках продолжает расти, что связано не только с высокой ключевой ставкой ЦБ и инфляцией, но и возросшей волатильностью на финансовых рынках. Об этом рассказал заместитель председателя правления СДМ-Банка по клиентской работе Вячеслав Андрюшкин.

Он отметил, что многие выбирают банковские вклады по причине высокой ключевой ставки. Это позволяет сохранить и приумножить сбережения. Также многие выбирают вклады, так как это надежный способ сохранения денег в условиях нестабильности на финансовых рынках.

Кроме того, усилия банков по внедрению новых финансовых продуктов также играют роль в увеличении доли вкладчиков.

— Выбрать условия на финансовом маркетплейсе и открыть оптимальный для себя вклад — дело нескольких кликов, — добавил финансист в комментарии РИАМО.

26 июля Центральный банк Российской Федерации в пятницу, 26 июля, повысил ключевую ставку до 18 процентов годовых, передает издание argumenti.ru.

До этого эксперт по инвестициям на фондовом рынке и рынке криптовалют Дмитрий Кокорев рассказал, что в сегодняшних реалиях, в условиях нестабильности на финансовых рынках и растущей инфляции, самым надежным способом сохранения денежных средств являются банковские вклады.