В России в первом квартале 2024 года зафиксировано сокращение доли российских семей, у которых возникли сложности при оплате хотя бы одного обязательного платежа. Так, она составила 5,9%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Росстата.

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В январе-марте прошлого года доля составила 8,1%. Сокращение стало историческим минимумом. Больше всего в стране упала доля граждан, сообщающих о проблемах с платежами за ЖКХ (с 3,8% в первом квартале прошлого года до 2,6% в январе-марте этого года). Кроме того, в России наблюдается улучшение ситуации с платежами за электроэнергию (-1,1 процентного пункта, до 1,6%).

Росстат также сообщил о сокращении доли семей, отметивших трудности с платежами за лекарства, назначенные врачом для неотложного лечения (до 3,2% с 4,1% годом ранее). Со сложностями по оплате счетов за основное или дополнительное образование для детей или взрослых столкнулись 0,9% домохозяйств по сравнению с 1,2% год назад.

Ранее руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский заявил «Известиям», что создание странами — членами БРИКС единой платежной системы позволит государствам снизить зависимость от доллара и убрать риски санкционных последствий для банков.