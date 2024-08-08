Минтруд разработал правила получения неиспользованного маткапитала

Минтруд разработал проект приказа, в котором прописал правила получения неиспользованного остатка маткапитала до 10 тысяч рублей в виде единовременной выплаты. Документ опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.

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Правом получить выплату смогут воспользоваться более 730 тысяч семей, у которых остатки маткапитала составляют менее 10 тысяч рублей. Все семьи, имеющие такие остатки, получат уведомление от Социального фонда в личном кабинете на госуслугах. К уведомлению будет приложено предзаполненное заявление для уточнения реквизитов. Его разрешат подать лично или через представителя; онлайн, в МФЦ или почтой.

При подаче заявления через госуслуги нужно будет загрузить в личный кабинет заявление и копию документа, удостоверяющего личность родителя и ребенка. Выплату перечислят на банковский счет в течение пяти рабочих дней.

Как писала «Парламентская газета», в июле Владимир Путин поддержал предложение разрешить выплату неизрасходованных остатков материнского капитала начиная с суммы в 10 тысяч рублей. По словам Путина, запрос на это известен, и он уже обсуждал его с вице-премьером Татьяной Голиковой. После расходования основной части маткапитала порой остается небольшая сумма, которую бывает трудно на что-то направить.