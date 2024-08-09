Названы самые высокооплачиваемые офисные профессии в России

Наиболее высокие зарплаты в июле 2024 года предлагали финансовым консультантам — в среднем около 93 864 рублей в месяц за полный рабочий день. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные платформы «Авито Работа».

Специалисты не учитывали IT-специалистов и работников, чей доход напрямую зависит от процентов со сделок. На второй строчке рейтинга после финансовых консультантов оказались менеджеры по развитию, которым предлагали зарплату в 89 674 рубля в месяц.

На третьем месте расположились финансисты. В среднем таким специалистам предлагали в прошлом месяце 88 625 рублей в месяц. Далее в рейтинге идут агрономы (около 87 871 рубля в месяц) и технологи (86 083 рубля в месяц).

Ранее специалисты сервиса Headhunter выяснили, кому в России платят самые низкие зарплаты. Так, в список вошли дворники (32,6 тысячи рублей), уборщики (37,3 тысячи), воспитатели и няни (40,5 тысячи).

Кроме того, небольшие суммы зафиксированы у учителей (41,9 тысячи) и мерчандайзеров (43,9 тысячи). Как отмечается, дворникам предлагается заработная плата в 2,3 раза ниже среднего по стране. Зарплата уборщиков вдвое ниже. Подчеркивается, что медианая зарплата в стране сейчас составляет 70-75 тысяч рублей.