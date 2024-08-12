Эксперты объяснили, где выгоднее хранить деньги на пенсию

Многие россияне задумываются о том, какой способ накопления на старость наиболее выгодный. Эксперты раскрыли, куда лучше вкладывать средства, чтобы сохранить их и приумножить.

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Банковские вклады по-прежнему считаются более выгодным способом хранения пенсионных накоплений по сравнению с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Однако в случае закрытия банка или НПФ, вкладчики могут рассчитывать на большую компенсацию только от НПФ.

«Сегодня 28 из 35 негосударственных пенсионных фондов (НПФ) присоединились к программе долгосрочных сбережений (ПДС) по всей стране. Заключено уже свыше 900 тыс. договоров долгосрочных сбережений. Объем привлеченных средств в ПДС на текущий момент превысил 45 млрд рублей», – передает Aif.ru сообщение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В то же время россияне активно размещают средства на вкладах и накопительных счетах на данный момент эта сумма составляет 459 млрд рублей. Эксперты отмечают, что для тех, кто не хочет рисковать на фондовом рынке, вклады и НПФ остаются главными и консервативными способами накоплений.

У некоторых россиян выросла пенсия

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская сообщила, что в 2023 году медианная доходность инвестирования пенсионных накоплений в НПФ составила 8%, что лишь немного превышает уровень инфляции. В то же время среднерыночная доходность депозитов в России в декабре 2023 года составила 16,3 %, а к июню 2024 года выросла до 17,8 %.

Эксперты также предупреждают о необходимости учитывать изменения в налоговом законодательстве: при превышении суммы накоплений в 1,665 млн рублей необходимо уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%.

Что касается безопасности накоплений, то в случае отзыва лицензии у банка или НПФ, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатит страховое возмещение. Лимит страхового возмещения для банков составляет 1,4 млн рублей, тогда как для НПФ он достигает 2,8 млн рублей, что делает их более защищенными для вкладчиков.

Ранее сообщалось, что в течение года было принято несколько значимых решений, которые повлияют на благосостояние пенсионеров в 2025 году. Эксперты объяснили, как изменится доход у пожилых людей.