Юрист раскрыл, кто может получить налоговый вычет за ЗОЖ

Сдавшие нормативы ГТО россияне могут претендовать на налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей, заявил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев. Его слова приводит News.ru.

Оформить вычет могут как впервые сдавшие ГТО лица, так и те, кто подтвердил ранее полученный знак отличия, отметил эксперт.

Для получения выплаты должны быть соблюдены два главных условия: соответствие сданных нормативов возрастной группе налогоплательщика и пройденная диспансеризация.

«Успех этой меры (внедрения налогового вычета за ГТО — прим. ред.) будет зависеть от эффективности ее реализации и от того, насколько она сможет мотивировать широкие слои населения к активному участию в программе ГТО и ведению здорового образа жизни», — заключил Русяев.

До этого Путин потребовал увеличить размер налогового вычета по НДФЛ сдающим ГТО.