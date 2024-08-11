Названы рабочие специальности с самыми высокими зарплатами

Зарплатные предложения для разнорабочих в среднем составляют 78 тыс. рублей, рассказала директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева. Она добавила, что самые высокие среди рабочих специальностей зарплаты у электромонтажников, пишут «Известия».

По ее данным, средние показатели зарплат у электромонтеров — 76,8 тыс. рублей, у электриков — 71,1 тыс. рублей, грузчики получают в среднем 52 тыс. рублей, газовщики — 48,7 тыс. рублей.

«В среднем на наибольшее зарплатное предложение среди рабочих специалистов могут рассчитывать электромонтажники (103,4 тыс. рублей), на втором месте находятся комплектовщики (86,6 тыс. рублей), на третьем — слесари (85,4 тыс. рублей)», — отметила Артемьева.

Ранее сообщалось, что в топ-3 среди наиболее высокооплачиваемых офисных профессий попали IT-специалисты, работники, чей доход напрямую зависит от процентов со сделок и финансовые консультанты.