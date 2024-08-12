Прибавка для пенсионеров: кому полагаются новые выплаты с 1 сентября

Власти России ранее анонсировали значимые прибавки для пенсионеров в сентябре. Издание Life узнало все детали о выплатах.

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В следующем месяце на региональном уровне перечислят выплаты ко Дню пожилого человека в преддверии 1 октября, напоминают эксперты. В частности, в Челябинской области пенсионерам заплатят дополнительно по 800 рублей.

Кроме того, пенсии работающих пенсионеров, уволившихся в августе, повысятся с 1 сентября. Также прибавка полагается гражданам, которым в сентябре исполнится 80 лет, говорится в публикации.

По словам юриста Елены Кузнецовой, фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости после 80 лет увеличивается вдвое. В этом году она составляет 8134,88 рубля. Так, после того как пенсионеру исполнится 80, он получит уже 16 269,76 рубля, заявила специалист.

«После 80 лет не удваивается фиксированная выплата и инвалидам первой группы, так как аналогичную надбавку им уже сделали», — добавила Кузнецова.

Ранее член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина заявила РИА Новости, что трудоустроенные родители могут получить социальную помощь в размере до 6 минимальных прожиточных минимумов. Она полагается в том случае, если по не зависящим от них причинам они не могут собрать ребенка в школу, отметила собеседница агентства.