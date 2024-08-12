Названы три минуса рефинансирования кредитов

Рефинансировать кредит в поздние сроки нецелесообразно, поскольку большая ее часть выплачивается в первые два года. Об этом заявила «Газете.ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

Также, по словам собеседницы, чтобы рефинансирование приносило выгоду, разница в процентной ставке между текущим и новым договором должна быть не менее двух процентов. Эксперт пояснила, что рефинансирование кредитов может быть выгодным только в первые два года, поскольку заемщик выплачивает большую часть процентов в этот период.

«В-третьих, ставки по кредитам будут только увеличиваться, а значит и условия по рефинансированиям будут менее выгодными», — отметила экономист.

Валишвили подчеркнула, что заемщик не освобождается от обязательств по кредиту в случае рефинансирования, поскольку банки списывают задолженность только в случае банкротства и отсутствия имущества у должника для его погашения, говорится в публикации.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные Центробанка РФ сообщило, что в июне 2024 года российские банки резко уменьшили кредитование бизнеса в иностранной валюте. За месяц участники рынка предоставили корпоративным клиентам валютные ссуды на 420,9 млрд руб., или 34,99 млрд юаней.