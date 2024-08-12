Минцифры прокомментировало мошеннические схемы с применением «Госключа»

Организация мошеннических схем с использованием приложения «Госключ» невозможна, подделать электронную подпись таким образом нельзя.

Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России).

«Воспользоваться приложением «Госключ» и подписать в нем значимые документы – договоры, заявления – может только владелец подписи. Применение мошеннических схем с использованием «Госключа» исключено. Если кто-то говорит, что подписал важный документ с помощью вашего «Госключа», – это обман. Подделать электронную подпись в «Госключе» невозможно», – подчеркивается в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, воспользоваться приложением «Госключ» может только владелец сертификата электронной подписи и только на одном устройстве. Для создания квалифицированной электронной подписи используется многоуровневая защита: вход с учетной записью на портал госуслуг, SMS-подтверждение и подтверждение личности по загранпаспорту, биометрии или очно. При каждом входе в приложение нужно ввести восьмизначный пароль, который знает только владелец сертификата подписи.

Кроме того, нотариальную доверенность нельзя подписать «Госключом». Это можно сделать только при личном визите к нотариусу.

«Госуслуги» также надежно защищены, взломать их невозможно. Получить доступ к аккаунту злоумышленник может только в том случае, если пользователь сам передаст всю необходимую для входа информацию. Не сообщайте свои логин, пароль и сведения о втором факторе защиты никому. Помните, что сотрудники портала никогда не звонят», – добавили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщали, что мошенники начали использовать новую схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ».