В России хотят начислять школьникам «первосентябрьский капитал»

Сегодня депутаты вносят на рассмотрение Госдумы проект закона «О ежегодной денежной выплате семьям, имеющим детей, в связи с началом учебного года». Об этом сообщает «МК» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова.

Так, в стране хотят внедрить дополнительную ежегодную выплату семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет, а также семьям, где есть инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет.

«Так называемый «первосентябрьский капитал» в размере ПМ (15 453 рублей) предполагается выплачивать перед началом учебного года и до конца года (с августа по декабрь)», – говорится в публикации.

Как отмечается, инициатива направлена на дополнительную поддержку семей с детьми. Предполагается введение ежегодной выплаты в размере федерального прожиточного минимума.

Ранее член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина заявила РИА Новости, что максимальный размер пособия по беременности в следующем году вырастет до 794,4 тыс. рублей, а по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 68,9 тыс. рублей.