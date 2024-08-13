Россиян призвали не жалеть о высокой инфляции

Россиянам не стоит жалеть о высокой инфляции. С таким призывом к гражданам в эфире «Говорит Москва» обратился директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

По словам экономиста, низкие показатели роста цен могут фиксироваться «не от хорошей жизни». Так, например, на моменте торможения российской экономики в 2000-е годы инфляция находилась на уровне четырех процентов, но недолгое время.

«На самом деле низкая инфляция — это не от хорошей жизни. Когда Центральный банк говорит, что мы сделаем вам инфляцию четыре процента, это значит, что по факту они обеспечат нам экономический кризис. Поэтому давайте не будем жалеть о высокой инфляции и желать низкой инфляции», — добавил Зубец.

Центральный банк России на заседании совета директоров в июле поднял не только ключевую ставку, но и прогноз по инфляции в 2024 году. В апреле он составлял 4,3-4,8 процента, а теперь достиг 6,5-7 процентов. При этом некоторые участники заседания призывали повысить ставку сразу до 19 или 20 процентов годовых, так как текущая высокая инфляция начинает укореняться в экономике, плохо влияя на перспективы ее роста.

Как заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, главная задача регулятора — добиться низкой инфляции по широкому кругу потребительских товаров и услуг. Для этих целей он может увеличить ключевую ставку до значений выше 20 процентов. Соответствующее решение примут, если останутся сомнения в снижении инфляционных ожиданий населения и бизнеса с достаточной скоростью, чтобы в следующем году инфляция вновь была четыре процента.