Завершен первый этап обмена замороженными активами россиян и иностранцев

В рамках обмена активами между российскими частными инвесторами и нерезидентами удалось продать зарубежным инвесторам около четверти иностранных ценных бумаг, предъявленных к выкупу российскими физическими лицами: из единого пула таких бумаг в 35,3 млрд рублей были выкуплены бумаги на 8,1 млрд рублей, говорится в сообщении организатора обмена, брокера «Инвестиционная палата».

Как отмечает брокер, в рамках первого этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг более 708 тысяч физических лиц с заблокированными активами смогли частично реализовать их. Всего в обмене участвовали клиенты 105 брокеров и управляющих компаний.

Для процедуры обмена иностранные бумаги были поделены на 100 максимально идентичных по набору бумаг лотов, стоимость одного лота составила 353,1 млн рублей. Организатор торгов использовал принцип pro rata при распределение полученных от продажи бумаг средств среди физических лиц-резидентов. Бумаги, которые не попали в выкупленные лоты, остаются на счетах депо их владельцев.

Ожидается, что средства за выкупленные ИЦБ поступят на счета брокеров, доверительных управляющих, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) не позднее 13 августа. Как отмечается в сообщении, профессиональные участники рынка направят эти средства физическим лицам-резидентам в соответствии с регламентными сроками. Депозитарии, обслуживающие специальные транзитные счета покупателей, подтвердили получение выкупленных иностранных активов.

«В период сбора заявок со стороны зарубежных регуляторов были введены дополнительные ограничения: блокирующие санкции на НРД и запрет ЕС на участие в выкупе европейским юридическим лицам. Из-за этого участникам выкупа, покупателям-нерезидентам, требуется дополнительное время для изучения процедуры и оценки рисков. Организатор торгов рассматривает возможность провести дополнительный раунд продажи иностранных ценных бумаг», — говорится в сообщении «Инвестиционной палаты».

Накануне сообщения «Инвестиционной палаты», «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупного брокера писал , что у клиентов это компании было удовлетворено 23% от заявленного объема. В крупной УК рассказали изданию, что по ПИФ заявки были удовлетворены на 28%, по клиентам в доверительном управлении — на 22%.

«В зависимости от типа выставленных заявок [в рамках ПИФ и ДУ] они были удовлетворены на 25–30%», — рассказал собеседник издания из другой крупной УК.

В ИК «Иволга Капитал» рассказали «Коммерсанту», что были обменяны активы FinEx, однако лишь частично — 3% на инвестора. Схожая цифра у клиента одной из брокерских компаний: удовлетворено лишь 5% от заявленного объема, рассказал он Frank Media. Клиенту другого брокера, который также сообщил эту информацию FM, повезло больше – почти 10%.

История обмена

В ноябре 2023 года президент России подписал указ N844, который создал возможности для проведения официального обмена заблокированными в России и за рубежом активами российских и иностранных инвесторов. Документ ограничивает начальную стоимость принадлежащих одному россиянину ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, суммой в 100 тысяч рублей и распространяется только на иностранные ценные бумаги, учитываемые на счетах НРД в иностранных депозитариях.

В рамках этого механизма нерезиденты могут выкупить у россиян заблокированные иностранные ценные бумаги за счет своих средств, скопившихся на счетах типа «С». Согласно указу президента, обмен должен происходить «путем проведения торгов». Разрешения правкомиссии для сделок по обмену активов не нужны. В начале этого года правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций назначила брокерскую компанию «Инвестиционная палата» организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов с последующей предложением их к продаже зарубежным инвесторам.

Российский инвесторы могли подавать заявку на продажу иностранных ценных бумаг в рамках процедуры обмена до 8 мая. Прием заявок у иностранных инвесторов на покупку выставленных на продажу бумаг начинался с 3 июня и, по первоначальному плану, должен был продлиться до 5 июля. Однако в начале июля, после попадания Московской биржи под санкции США, «Инвестпалата» по просьбам потенциальных покупателей-нерезидентов продлила срок приема заявок на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг до 23:59 мск 2 августа. Расчеты по сделкам были запланированы на 12 августа.