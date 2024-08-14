Детские пособия оформят быстрее

Ускорить выплату детских пособий планирует Социальный фонд. Так, до пяти дней сократят срок предоставления ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным во время беременности из-за ликвидации организации, а регистрировать заявление на назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка обяжут за один рабочий день или за пять минут, если оно будет подано на портале госуслуг. С новым регламентом ознакомилась «Парламентская газета».

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Быстро и без волокиты

Социальный фонд разработал административный регламент по предоставлению двух госуслуг, связанных с выплатой детских пособий. Документы опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходят антикоррупционную экспертизу.

Обе эти услуги не новые, но Социальный фонд внес изменения в порядок их предоставления. Так, планируется сократить вдвое, до пяти рабочих дней, срок назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным во время беременности и отпуска по беременности и родам из-за ликвидации организации, а также лицам, не подлежащим обязательному соцстрахованию в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения.

Максимальный срок назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка не изменится, он составляет те же 10 дней, но обновлен стандарт предоставления услуги. И в том, и другом случае за пособием родители могут обратиться в территориальное отделение Соцфонда, МФЦ или на портал госуслуг. Заявление при личном визите обязаны зарегистрировать за один рабочий день, виртуально — за пять минут. А ожидание в очереди при подаче документов и получении результата не должно превышать 15 минут. Родители и опекуны, оформляющие ежемесячное пособие по уходу за ребенком, могут получить ответ на свое обращение еще и по почте.

Напомним, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставляется, если среднедушевой доход семьи меньше двукратной величины прожиточного минимума, установленного в субъекте. Размер пособия равен региональному прожиточному минимуму для детей. Заявление на субсидию можно подать в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Веяние времени

Контроль за соблюдением регламента возложен на руководителя территориального органа Соцфонда или его заместителя. Кроме того, могут проводиться плановые и внеплановые проверки. Последние — на основании жалоб заявителей. Жалобу можно подать лично, на сайте фонда или через портал госуслуг.

Нарушившие требования административного регламента должностные лица понесут ответственность в соответствии с законодательством РФ, сказано в документе.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сказала «Парламентской газете», что сегодня социальное казначейство нацелено на то, чтобы большинство государственных и муниципальных услуг предоставляли в беззаявительном — проактивном порядке либо в максимально сжатые сроки.