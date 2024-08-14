Как может вырасти пенсия работающих пенсионеров

В России работающие пенсионеры после возобновления индексации их пенсий дважды в год смогут получить прибавку к выплатам в размере до 2 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующую кафедрой публичного и частного права Дальневосточного института управления РАНХиГС Наталью Медведеву.

По ее словам, суммы индексации страховой пенсии за период 2016-2024 годы будут выплачены работающим пенсионерам после прекращения ими трудовой деятельности. При этом сумма индексации будет рассчитываться из стоимости пенсионного балла. Коэффициент индексации на 2025 год будет установлен кабмином к концу 2024 года.

Медведева указала, что изменения законодательства направлены на ликвидацию дискриминации работающих пожилых людей и выплату им такого же размера пенсии, какой они бы получали, если бы относились к категории неработающих пенсионеров. И, соответственно, на повышение уровня жизни работающих пожилых россиян.

Согласно поручению главы государства Владимира Путина, с 1 января 2025 года возобновится ежегодная индексация пенсий работающим пенсионерам: с 1 февраля на размер инфляции за прошедший год, а с 1 апреля по росту доходов бюджета Социального фонда России.