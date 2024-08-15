Кладите трубку, если услышите это. В Сбербанке назвали фразы, которые выдают мошенников
Мошенники, которые хотят убедить людей перевести им деньги, чаще всего используют такие слова и фразы: «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счёт», «сообщите код из СМС, данные карты, паспорта или СНИЛС».
«Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем — сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Его слова передаёт РБК.
Самой распространённой мошеннической схемой остаются звонки от имени сотрудников правоохранительных органов и Центробанка, которые под разными предлогами просят перевести деньги «на безопасный счёт».
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Аферисты также могут:
- позвонить под видом оператора сотовой связи и предложить продлить действующий договор;
- позвонить в мессенджере с логотипом госуслуг на аватарке и потребовать оплатить долг;
- позвонить «из социального фонда» под предлогом перерасчёта пенсии;
- позвонить для подтверждения даты прохождения диспансеризации.