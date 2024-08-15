Мошенники, которые хотят убедить людей перевести им деньги, чаще всего используют такие слова и фразы: «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счёт», «сообщите код из СМС, данные карты, паспорта или СНИЛС».

«Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем — сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Его слова передаёт РБК.

Самой распространённой мошеннической схемой остаются звонки от имени сотрудников правоохранительных органов и Центробанка, которые под разными предлогами просят перевести деньги «на безопасный счёт».

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