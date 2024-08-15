Банк России предупредил об опасной схеме мошенников с дипфейками
Мошенники стали чаще применять технологии реалистичного создания изображений с помощью искусственного интеллекта - так называемые дипфейки, предупредил Банк России.
Чтобы создать дипфейк, злоумышленники используют фото, видео и записи голоса, которые чаще всего получают через взлом аккаунтов россиян в социальных сетях или мессенджерах.
"Сгенерированный образ человека рассылают его друзьям или родным через мессенджеры или социальные сети. В коротком фальшивом видеоролике виртуальный клон реального человека рассказывает якобы о своей проблеме (болезнь, ДТП, увольнение) и просит перевести деньги на определенный счет. В некоторых случаях мошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников государственных органов или известных личностей из той сферы деятельности, в которой трудится их потенциальная жертва", - рассказали в ЦБ.
Чтобы защитить себя от подобных схем, не нужно спешить переводить деньги, рекомендует Центробанк. В ответ на просьбу знакомого о финансовой помощи лучше перезвонить ему и уточнить обстоятельства. Писать текстовые сообщения не стоит - иногда для рассылки своих сообщений злоумышленники создают поддельные страницы с именем и фото человека.
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"Обязательно позвоните тому, от чьего лица просят деньги, и перепроверьте информацию. Если возможности позвонить нет, то задайте в сообщении личный вопрос, ответ на который знает только ваш знакомый. Проверьте видеосообщение на предмет монотонной речи собеседника, неестественной мимики и дефектов звука - наиболее заметных признаков дипфейка", - посоветовали в ЦБ.