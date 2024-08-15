Россияне начали отдавать банкам больше денег

По итогам первого полугодия банковские вклады населения РФ выросли на 10,6%, достигнув 49,4 трлн рублей. Об этом свидетельствует отчет корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

По данным на 1 июля, средний размер вклада физлица составлял 338 тыс. рублей.

Сильнее всего за период вырос объем средств на счетах юридических лиц, подлежащих страхованию, — на 31,9%, до 9,4 трлн рублей. Вклады ИП увеличились на 5,6%, до 2,2 трлн рублей, средства на счетах эскроу — на 16,8%, до 6,5 трлн.

Общий объем подлежащих страхованию средств на вкладах в российских банках за январь — июнь вырос на 13,5%, достигнув 67,9 трлн рублей. Прирост стал максимальным за последние несколько лет.

До этого россиян призвали отказаться от хранения сбережений дома. Инфляция обесценивает наличные деньги, и чем дольше они хранятся «под матрасом», тем сильнее снижается их покупательская способность, пояснили аналитики.