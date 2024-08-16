В Госдуме объяснили, чем социальная пенсия отличается от страховой

Пенсия по возрасту делится на два вида: страховая и социальная, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что страховая назначается при наличии необходимого трудового стажа и достаточного количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) — В 2024 году это означает 15 лет стажа и 28,2 ИПК.

В случае отсутствия необходимого стажа или ИПК, назначается социальная пенсия, выплата которой происходит на пять лет позже страховой.

«В 2024 году страховая пенсия назначается мужчинам с 63 лет и женщинам с 58 лет, а социальная пенсия — мужчинам с 69 лет и женщинам с 63 лет. Размер страховой пенсии зависит от ИПК, тогда как размер социальной пенсии фиксирован и составляет 7 689, 78 рублей в 2024 году», — пояснил собеседник издания.

Страховая пенсия будет индексироваться с 1 февраля 2025 года с возможностью дополнительного повышения 1 апреля, тогда как социальная пенсия индексируется только 1 апреля, добавил депутат. При этом социальная пенсия назначается при отсутствии права на страховую. Когда у человека есть возможность получать обе пенсии, выбирается та, что выше по размеру. Как правило, это страховая.

«Граждане, неспособные самостоятельно обеспечивать свои потребности, получают соцвыплаты от государства, то есть социальную пенсию. Это касается и пожилых с недостаточным стажем работы для получения более высокой страховой пенсии», — сказал Чаплин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячной прибавке к пенсии для пожилых граждан и инвалидов первой группы старше 80 лет. Ее размер составит 1200 рублей. Доплата не полагается инвалидам первой группы с детства, следует из текста документа. При этом те, кто получают сразу две пенсии, будут иметь надбавку только для одной из них.