Россияне бросились скупать один вид товаров

В июне 2024 года спрос россиян на аэрозольные краски и краски для наружных работ вырос на 12 процентов относительно аналогичного периода прошлого года. О том, что они фактически бросились скупать один вид товаров, «Ленте.ру» сообщили аналитики онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

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По информации специалистов, аэрозольные краски активнее всего приобретали жители Омска и Воронежа, где интерес к их покупке вырос на 38 процентов и 24 процента соответственно. В свою очередь, спрос на эмали сильнее всего увеличился в Перми — в два раза.

Что касается красок для наружных работ, то наибольшей популярностью они пользовались в Краснодаре, где их стали покупать впятеро чаще. В Екатеринбурге спрос на них повысился на 65 процентов. Краски для внутренних работ активнее всего приобретали в Волгограде — на 105 процентов чаще, — а также в Челябинске (плюс 58 процентов).

Наконец, лидером по спросу на колеры стали жители Ростова-на-Дону, где соответствующий показатель по сравнению с прошлым годом подскочил на 175 процентов. Интерес к ним значительно увеличился и в Самаре — на 46 процентов.

В июле стало известно, что россияне бросились скупать умную технику для дома.