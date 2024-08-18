Жителям Курской области упростили условия для получения выплат

Минцифры РФ разослало жителям Курской области письма на портале "Госуслуги", в которых говорится о необходимости заново подать заявление на денежную выплату из-за упрощения условий.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

"Это поможет большему количеству граждан получить выплату", — прокомментировали нововведение в ведомстве. До этого в Минцифры РФ сообщали, что меры поддержки для пострадавших жителей Курской области доступны на "Госуслугах".

Там для граждан предусмотрены четыре вида выплат: пострадавшим при чрезвычайной ситуации или членам семьи, которые потеряли родственника при ЧС, а также за утрату имущества или вред здоровью.

9 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регионе утвердили порядок предоставления выплат материальной помощи в размере 10 тысяч рублей тем жителям региона, которые пострадали от обстрелов и вынужденно покинули жилье. 12 августа первый заместитель премьер-министра РФ Денис Мантуров сообщил, что жители пострадавшей от нападения ВСУ в Курской области могут получить единовременную выплату размером 25 тыс. рублей.