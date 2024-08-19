Большинство россиян отказываются от финансовой подушки безопасности

27% россиян сообщили, что у них есть накопления, которых хватит на три месяца и более. Граждане приняли участие в опросе, который провели Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) и страховая компания «Росгосстрах Жизнь», его результаты публикует РБК.

Как отмечается, 17% опрошенных признались в том, что накоплений им хватит менее чем на неделю. 15% граждан сообщили, что им хватит накоплений на период от трех до шести месяцев, 12% — на шесть месяцев и более.

Граждане, у которых есть финансовая подушка, чаще встречаются среди жителей городов-миллионников (38%), с высшим образованием (37%), руководителей (54%), квалифицированных специалистов (37%) и тех, кто оценивает уровень своего заработка как хороший или отличный (42%).

Ранее «Известия» со ссылкой на Центробанк (ЦБ РФ) сообщили, что по состоянию на 2 августа россияне оформили 900 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) на сумму 46 млрд рублей. Она начала работать с января 2024 года.