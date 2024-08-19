В Совфеде рассказали, как россияне могут получать по три пенсии

Трудовой стаж, полученный россиянами в странах ЕАЭС, дает им право на пенсию. То есть, если человек, например, пять лет официально проработал в Беларуси, 3 года в нашей стране, а остальной стаж наработал в Казахстане, ему назначат пенсию во всех трех странах. В каждой - за конкретный период работы.

Об этом рассказала член Совета Федерации России Ольга Епифанова.

"Россия денонсировала соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения с 1 января 2023 года. В настоящее время применяется соглашение о пенсиях Евразийского экономического союза", - пояснила она "Газете.Ru".

По этому соглашению каждая страна-член ЕАЭС должна гарантировать гражданам других стран-членов союза такой же объем прав на пенсионное обеспечение, как и гражданам своей страны и на аналогичных условиях.

Сенатор посоветовала трудиться официально. Она уточнила, что нюансов в вопросах, связанных с назначением пенсий в рамках соглашения ЕАЭС, очень много, вопросы лучше адресовать Социальному фонду РФ и аналогичным госорганам стран-членов союза.

Россиянам, которым назначили пенсии до 1 января 2021 года, выплаты делают на основании соглашения СНГ или договора от 24 января 2006 года о сотрудничестве в области социального обеспечения (для отношений России и Белоруссии).