Заработные платы российских дальнобойщиков растут рекордными темпами. Как пишет Комсомольская правда, средняя медианная зарплата водителей большегрузов увеличилась на 74% по сравнению с прошлым годом и достигла отметки в 131 тыс. руб. Это значительно превышает максимальный рост по другим профессиям, который составил 60%. Нехватка водителей грузовиков особенно ощущается в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Эксперты прогнозируют, что «зарплатная гонка» за квалифицированными кадрами в этой сфере продолжится.