Россияне назвали достойный размер оплаты труда

Достойная зарплата, по мнению 48% россиян, - сумма в 100-200 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса финансового маркетплейса «Сравни».

19% респондентов считают, что таковой является сумма в более чем 500 тыс. рублей, 18% — менее 100 тыс. рублей. Заново выучиться или повысить квалификацию для получения более высокого дохода хотели бы 81% россиян, выяснили социологи.

Более половины участников исследования (60%) не готовы существенно тратить деньги на учебу, допустимая сумма расходов для них — не более 50 тыс. рублей. 20% россиян заявили, что могут потратить на эти цели 50-100 тыс. рублей, 9% — более 500 тыс. рублей, 8% — 100-200 тыс. рублей и 3% — 200-500 тыс. рублей.

Ранее в Минтруде РФ сообщили, что заработная плата некоторых работников будет проиндексирована с 1 октября. Речь идет о сотрудниках федеральных государственных учреждений. Как уточнялось, рост зарплат составит 5,1%. Распоряжение, регулирующее повышение, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

До этого «Известия» со ссылкой на данные платформы «Авито Работа» сообщили, что наиболее высокие зарплаты в июле 2024 года предлагали финансовым консультантам — в среднем около 93 864 рублей в месяц за полный рабочий день.