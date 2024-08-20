Раскрыты реальные зарплаты дальнобойщиков в России

Дальнобойщики могут зарабатывать около 200 тысяч рублей, рассказал глава профсоюза водителей Александр Котов. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что такие зарплаты установились в среднем по Москве.

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Однако он предупредил, что для этого необходимо работать огромное количество часов.

«В Москве водители большегрузов в среднем получают 200 тысяч рублей. И получать такие деньги они могут, работая огромное количество часов. Это немного похоже на историю с курьерами, хотя водителям предоставляют другие условия. Водители считают себя директорами своих автомобилей: как только они выезжают за пределы автопарка, за ними никто не стоит и никто не погоняет», — пояснил Котов.

Он уточнил, что основная проблема сейчас заключается в плохой подготовке дальнобойщиков. Так, по его словам, только крупные перевозчики, такие как Мосгортранс, могут позволить себе готовить водителей за свой счет. Тем временем индивидуальным предпринимателям бывает сложно собрать деньги даже на новую резину, отметил эксперт. Котов добавил, что из-за дефицита сотрудников все вынуждены повышать зарплаты дальнобойщикам.

Ранее стало известно, что трассы М-12 («Восток») и ЦКАД войдут в экспериментальный правовой режим, дающий возможность запускать беспилотные грузоперевозки. Пока в таком режиме работает только одна трасса в России — М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург).