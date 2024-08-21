Стало известно, почему россияне стали чаще откладывать деньги

В России выросло число граждан, имеющих крупные сбережения. Почему население стало чаще копить, выяснили «Известия».

Исследование НАФИ и СК «Росгосстрах жизнь» показало, что число россиян с существенным объемом накоплений за последние четыре года возросло с 20 до 27%. Опрос был проведен в рамках проекта «Финансовая грамотность россиян – 2024».

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отметил, что такой тренд обусловлен повышением финансовой грамотности населения. Так, россияне более осознанно подходят к управлению своими финансами, заявил он. Также, по словам собеседника, на рост показателя повлияла экономическая нестабильность и опасения потери работы.

По словам аналитика ИК «Цифра брокер» Полины Щукиной, среди факторов, повлиявших на настроения граждан, - увеличение доходов и более легкая управляемость средствами на счетах.

Ранее эксперт по финансам и инвестор Екатерина Гончарова заявила «Газете.Ru», что грамотное планирование и оптимизация расходов являются наилучшими способами накопить средства.