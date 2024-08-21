Аналитик оценил уровень финансовой грамотности россиян

Россияне стали намного более финансово грамотными: если в 2010-м лишь четверть населения регулярно вела учет своих доходов и расходов, то сегодня это 45% граждан. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова.

Во многом росту финграмотности жителей РФ способствовали экономическая нестабильность и частые кризисы, отметил аналитик. Россияне начали осторожнее относиться к деньгам и создавать «подушки безопасности» как механизм защиты от непредвиденных ситуаций, пояснил он.

Согласно совместному исследованию НАФИ и СК «Росгосстрах жизнь», количество россиян с существенным объемом накоплений (сумма, превышающая трехмесячный доход) с 2020 года выросла с 20% до 27%. При этом 15% опрошенных признались, что могут прожить на накопленные средства до шести месяцев, еще 12% — более полугода.

До этого сообщалось, что российские власти намерены обсудить меры по сдерживанию потребительского кредитования.