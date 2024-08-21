В Думе пообещали поддержать выплаты за 20 лет брака

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что ее комитет поддержит выплаты супругам за 20 и более лет брака. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов рассказал о законопроекте, направленном на поддержку прочных семей. По задумке авторов документа, государство поощрит выплатами супругов, которые женаты как минимум 20 лет. Выплаты в 20 тысяч рублей и более (в зависимости от продолжительности брака) предложили назначать только тем россиянам, которые живут в стране на постоянной основе.

Нилов уточнял, что законопроект доработают к осени 2024 года. Ранее правительство не поддержало инициативу, заявив, что в законопроекте не проработан механизм выплат.

«Сейчас будет вноситься новый законопроект. Он попадет в наш комитет, и наш комитет его поддержит», - подчеркнула Останина.

Депутат отметила, что нет ничего более «традиционного и ценного», чем долгосрочный брак. Она указала, что в некоторых российских регионах уже существуют выплаты за долгую семейную жизнь.