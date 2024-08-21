Затраты на сбор ребенка в школу в 2024 году подсчитали

Минимальная цена набора школьных товаров в крупных российских торговых сетях в 2024 году демонстрирует более низкие уровни, чем в среднем по стране. Он оценивается в 6254 рубля для мальчика и 5949 рублей для девочки, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Как уточняется, до этого средние расходы россиян на покупку аналогичного набора товаров были оценены аналитическим сервисом «Платформа ОФД» в 14 926 рублей. В АКОРТ отметили, что стоимость необходимого комплекта школьных товаров в сетевой рознице оказалась в 2,3 раза ниже, чем в среднем по стране.

Набор включает в себя канцтовары, школьную форму, а именно рубашку, брюки, носки, ботинки для мальчиков, блузку, сарафан, колготки, туфли для девочек, а также кроссовки, чешки, футболку, спортивные брюки и школьный ранец.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил, что мониторинг цен на букеты и установка фиксированных цен не дадут спекулировать к 1 сентября.