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Затраты на сбор ребенка в школу в 2024 году подсчитали

Минимальная цена набора школьных товаров в крупных российских торговых сетях в 2024 году демонстрирует более низкие уровни, чем в среднем по стране. Он оценивается в 6254 рубля для мальчика и 5949 рублей для девочки, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Затраты на сбор ребенка в школу в 2024 году подсчитали
© РИА Новости

Как уточняется, до этого средние расходы россиян на покупку аналогичного набора товаров были оценены аналитическим сервисом «Платформа ОФД» в 14 926 рублей. В АКОРТ отметили, что стоимость необходимого комплекта школьных товаров в сетевой рознице оказалась в 2,3 раза ниже, чем в среднем по стране.

Набор включает в себя канцтовары, школьную форму, а именно рубашку, брюки, носки, ботинки для мальчиков, блузку, сарафан, колготки, туфли для девочек, а также кроссовки, чешки, футболку, спортивные брюки и школьный ранец.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил, что мониторинг цен на букеты и установка фиксированных цен не дадут спекулировать к 1 сентября.

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Михаил Ветров