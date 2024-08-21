Финансист предостерегла россиян от одного вида кредитов

Если россияне берут импульсивные кредиты или ссуды на погашение уже взятых займов, то это может быть опасно. Об этом заявила финансовый эксперт Ольга Сыса. Ее цитирует «Абзац».

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Она также призвала воздержаться от получения кредита на покупку непрактичных вещей. Лучше всего использовать такие займы на что-то необходимое. Например, на жилье или образование. Однако самое главное — если человек не понимает, как он будет гасить взятую ссуду, то это обернется лишь ростом кредитной нагрузки и стрессом.

В свою очередь, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко заметила, что зачастую люди не могут оценить уровень своей финансовой нагрузки. Между тем при получении кредита следует помнить, что ежемесячные выплаты по нему не должны быть больше 40 процентов от дохода семьи.

По данным Объединенного кредитного бюро, по итогам июля наибольшая доля от общего объема кредитования в РФ пришлась на займы наличными.

Также есть информация, что в России больше чем вдвое упала доля ссуд, выдаваемых наиболее закредитованным гражданам.