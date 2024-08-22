Россиян призвали не рисковать с вложениями в валюту

Вложения в валюту связаны с рисками, поэтому в нынешней ситуации являются не лучшим активом для сохранения накоплений, считает замдиректора Ассоциации развития финансовой грамотности, профессор Финансового университета Сергей Лочан. Мнением он поделился с радиостанцией «Говорит Москва».

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«Если раньше было понятно, что у нас любовь и дружба со всеми, то сейчас санкционные режимы, которые накладываются друг на друга и могут импульсивно поменять стоимость валюты», — указал эксперт, отметив, что из-за невозможности предсказать, как поведет себя та или иная валюта, вкладываться в такие активы ради сохранения сбережений он россиянам не советует.

В среду Банк России поднял официальный курс евро почти до 102 рублей — максимума в текущем году, названный регулятором курс доллара тоже вырос.

Волатильность курсов валют стала заметной на фоне последовавшего за введением против Мосбиржи санкций США отказа от биржевых торгов долларами и евро. Помимо этого резко выросла разница курсов китайской валюты в разных сегментах валютного рынка РФ, в связи с чем эксперты предложили изменить способ определения курса юаня, чтобы устанавливать его по результатам внебиржевых торгов. По их мнению, скачки американской и европейской валют при стабильной китайской подрывают доверие к официальным данным.