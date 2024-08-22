Путин поддержал автоматические выплаты для жителей Курской области

Президент РФ Владимир Путин поддержал назначение автоматических выплат жителям Курской области, покинувшим зону боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

Размер автоматических выплат жителям региона составит 15 тысяч рублей. 10 августа в правительстве РФ сообщали о единовременной выплате десяти тысяч рублей жителям Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов Курской области.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил 22 августа, что из приграничных районов выехали более 133 тысяч жителей, передает ТАСС. Около 20 тысяч человек остались. Смирнов подчеркнул, что люди отправляются либо к родственникам, либо в пункты временного размещения.

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Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Жители региона могут подать через портал «Госуслуги» заявление на выплаты из-за утраты имущества и вреда здоровью в результате ЧС.