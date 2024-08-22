Эксперт рассказал про новую мошенническую схему в сфере ЖКХ

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал о новой схеме, которую применяют российские мошенники. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам Бондаря, новая схема связана с фейковыми льготами на оплату коммунальных услуг. Специалист рассказал, что мошенники звонят пенсионерам под видом сотрудников ЖКХ-организаций и предлагают льготы на оплату коммуналки. Для этого жертвам мошенников предлагают назвать свои персональные данные.

«Они могут ссылаться на различные поводы: юбилей компании, государственную программу поддержки или даже личную инициативу руководства. Цель злоумышленников — заполучить личные данные жертвы и доступ к её финансам», — рассказал Бондарев.

После получения персональных данных, мошенники отправляют ссылку на фишинговый сайт, где жертвам уже надо ввести логин и пароль от «Госуслуг», что предоставляет мошенникам дополнительную персональную информацию, включая личные кабинеты и банковские счета.

«Важно помнить, что настоящие сотрудники коммунальных служб никогда не запрашивают личные данные по телефону и не предлагают оформить льготы таким образом. Все законные льготы и субсидии оформляются через официальные каналы: многофункциональные центры, органы социальной защиты или портал Госуслуг», — напомнил эксперт.

Ранее стало известно, что мошенники украли у россиян рекордные 4.8 миллиарда рублей за второй квартал 2024 года.